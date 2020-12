L’immunologa Viola a La7: “Rischio terza ondata c’è, gli effetti del vaccino visibili dall’estate” (Di martedì 8 dicembre 2020) “Il rischio di terza ondata c’è. E se ci lasciamo andare nei nostri comportamenti la terza ondata arriverà”. Sono le parole delL’immunologa dell’Università di Padova, Antonella Viola, intervistata a Otto e mezzo, su La7. “Gli effetti del vaccino – ha aggiunto nel suo ragionamento – saranno visibili solo a partire dall’estate. È importante essere consapevoli che siamo ancora nel pieno della seconda ondata e che non dobbiamo abbassare la guardia”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) “Il rischio dic’è. E se ci lasciamo andare nei nostri comportamenti laarriverà”. Sono le parole deldell’Università di Padova, Antonella, intervistata a Otto e mezzo, su La7. “Glidel– ha aggiunto nel suo ragionamento – sarannosolo a partire dall’estate. È importante essere consapevoli che siamo ancora nel pieno della secondae che non dobbiamo abbassare la guardia”. Video La7 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

