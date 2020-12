Libia, i pescatori di Mazara del Vallo da cento giorni in stato di fermo. I familiari: “Il governo li riporti indietro o sarà un Natale triste” (Di martedì 8 dicembre 2020) I tracciati aerei documentano un flusso di voli dell’intelligence tra Bengasi e Roma. Il vescovo di Mazara del Vallo chiede l’intervento dei ‘corpi speciali’. Ma a cento giorni dall’arresto dei 18 pescatori, tuttora ‘in stato di fermo’ in Libia, dalla Farnesina le bocche restano cucite. Molti dei familiari sperano che l’arrivo delle festività natalizie possa accelerare le trattative per il rilascio, “ma siamo già pronti a tornare a Roma, perché noi senza i nostri uomini non sappiamo che Natale trascorrere: ma stavolta con toni molto più alti”, dicono da giorni. “Per tutti, oggi è una giornata di festa, per noi è soltanto una grande tristezza”, dice Cristina Amabilino, moglie di uno dei 18 marittimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) I tracciati aerei documentano un flusso di voli dell’intelligence tra Bengasi e Roma. Il vescovo didelchiede l’intervento dei ‘corpi speciali’. Ma adall’arresto dei 18, tuttora ‘indi’ in, dalla Farnesina le bocche restano cucite. Molti deisperano che l’arrivo delle festività natalizie possa accelerare le trattative per il rilascio, “ma siamo già pronti a tornare a Roma, perché noi senza i nostri uomini non sappiamo chetrascorrere: ma stavolta con toni molto più alti”, dicono da. “Per tutti, oggi è una giornata di festa, per noi è soltanto una grande tristezza”, dice Cristina Amabilino, moglie di uno dei 18 marittimi ...

RaiNews : Pescatori bloccati in #Libia: Vescovo Mogavero 'Corpi speciali? Se necessario sì' - repubblica : Mazara, i cento giorni dei pescatori sequestrati in Libia fra speranza e disperazione [di Salvo Palazzolo] [aggiorn… - LaStampa : L’appello dei pescatori incarcerati in Libia: “Fateci liberare” - 1309_zac : RT @alinomilan: Da 99 giorni diciotto pescatori di Mazara del Vallo sono detenuti in Libia senza un'accusa precisa. P.s. conta a scopo civ… - silboar : RT @fattoquotidiano: Libia, i pescatori di Mazara del Vallo da cento giorni in stato di fermo. I familiari: “Il governo li riporti indietro… -