L’ex capo della divisione spaziale dell’esercito israeliano: “Tel Aviv e Washington hanno contattato una “Federazione Galattica” di extraterrestri, ma l’umanità non è pronta” (Di martedì 8 dicembre 2020) L’ex capo della divisione spaziale dell’esercito israeliano ha affermato che Tel Aviv e Washington hanno contattato una “Federazione Galattica” di extraterrestri, ma che l’umanità non è pronta per la “verità” sulla vita nel cosmo. Chi è Amid Eshed?Secondo la Jewish Press, Eshed è stato a capo del programma spaziale di sicurezza israeliano dal 1981 al 2010 e nel corso degli anni ha ricevuto tre volte l’Israel Security Award, due volte per invenzioni tecnologiche riservate. L’87enne ha conseguito una laurea in ingegneria elettronica presso Technion, un master in ricerca sulle ... Leggi su databaseitalia (Di martedì 8 dicembre 2020)ha affermato che Telunadi, ma chenon è pronta per la “verità” sulla vita nel cosmo. Chi è Amid Eshed?Secondo la Jewish Press, Eshed è stato adel programmadi sicurezzadal 1981 al 2010 e nel corso degli anni ha ricevuto tre volte l’Israel Security Award, due volte per invenzioni tecnologiche riservate. L’87enne ha conseguito una laurea in ingegneria elettronica presso Technion, un master in ricerca sulle ...

