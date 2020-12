Le parole del direttore commerciale dell'azienda (Di martedì 8 dicembre 2020) Le parole di Sean Marett, direttore commerciale della BioNTech, sul vaccino anti-Covid. BioNTech: “Presto per dire se il vaccino fermerà il Covid” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020) Ledi Sean Marett,a BioNTech, sul vaccino anti-Covid. BioNTech: “Presto per dire se il vaccino fermerà il Covid” su Notizie.it.

Radio3tweet : La tessera del pane e i bombardamenti, lo studio al lume di candela durante il coprifuoco, la solidarietà tra famig… - chetempochefa : 'Le parole che i genitori di Giulio, insieme al loro avvocato:Serve un segnale di dignità perché nessun paese possa… - acmilan : ??? Vai su #ACMilan Official App per ascoltare le parole del Mister dopo #SampdoriaMilan ?? - milemile03 : @EureosCriss Magari andare anche più in là delle prime 5 parole del mio profilo e leggere che qui le mie opinioni s… - MG5719 : RT @Libero_official: 'Marxista argentino che ha l'imprudenza di chiamarsi Francesco'. Le parole del Papa sulla proprietà privata scatenano… -