“Le interessavano di più quelle foto”. Maria Elena Boschi, con la Gruber finisce malissimo: cosa manda in onda a Otto e Mezzo (Di martedì 8 dicembre 2020) “Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo Otto e Mezzo”. Così Maria Elena Boschi è intervenuta sui social dopo l'ospitata a La7 nello studio di Lilli Gruber, con quest'ultima che è apparsa piuttosto sgarbata. Tutta altra storia, infatti, rispetto al trattamento coi guanti riservato al premier Giuseppe Conte, che evidentemente l'aveva scelta non a caso per la sua comparsata televisiva. “Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta - è la critica della Boschi - per Lilli Gruber è più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del Recovery Fund. Mi spiace per gli ascoltatori”. Il riferimento è alle foto che la ritraggono con Giulio Berruti al parco senza mascherina: “Vige l'obbligo di indossarla, perché non lo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 8 dicembre 2020) “Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo”. Cosìè intervenuta sui social dopo l'ospitata a La7 nello studio di Lilli, con quest'ultima che è apparsa piuttosto sgarbata. Tutta altra storia, infatti, rispetto al trattamento coi guanti riservato al premier Giuseppe Conte, che evidentemente l'aveva scelta non a caso per la sua comparsata televisiva. “Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta - è la critica della- per Lilliè più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del Recovery Fund. Mi spiace per gli ascoltatori”. Il riferimento è alle foto che la ritraggono con Giulio Berruti al parco senza mascherina: “Vige l'obbligo di indossarla, perché non lo ...

Babi_mochii : @EverlastingBeOn Ciao amorina ?? Sì i flame li sto leggendo pure io, non si stancano mai.. I Melon li ho visti tutt… - r4vi30 : È stato bello recuperare solo le clip che mi interessavano della puntata saltando praticamente i primi 3/4 ?? - Dori97Dori9 : @aidalaverdadera non le interessavano perchè si prendeva solo insulti ora che si prende pure i soldoni dirà pure di che colore aveva i boxer - RottasuTorino : @Valegoldfish anch'io tornerò, la visita in anteprima è stata mooolto veloce e non mi sono potuta fermare a vedere… - adorablharry : @frolIino sì ma appunto se interessavano SOLO i bangtan ci si poteva connettere alle 3, invece hanno iniziato a lam… -