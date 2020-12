Le Iene Show | anticipazioni dei servizi della puntata di martedì 8 dicembre su Italia 1

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ledi, in onda su1 con Nicola Savino e Alessia Marcuzzi. Continua l’appuntamento delcon Le, il programma die inchiesti creato da Davide Parenti, in onda con due appuntamenti live serali ogni settimana su1. L’appuntamento è per stasera,2020, alle 21:20 circa su1. A condurre ladi stasera saranno Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, con le vociGialappa’s Band. Con la pandemia in piena evoluzione potrebbe mancare qualcuno, ...