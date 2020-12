Le 10 migliori canzoni rap di Natale (Di martedì 8 dicembre 2020) Chuck D, leader dei Public Enemy, ha affermato anni fa che "L'hip hop è la CNN del ghetto". Una definizione per certi versi superata, visto che l'hip hop è diventato ormai un linguaggio universale capace di trattare i temi più disparati e di arrivare a tutti, senza distinzione di età, cultura e religione. Non fanno eccezione le festività natalizie, da sempre fonte di ispirazione per i cantanti di ogni epoca e di ogni genere musicale. Vi proponiamo qui una selezione di 10 canzoni rap a tema natalizio, una playlist con brani internazionali e italiani che dimostrano come l'hip hop sia una cultura in grado di raccontare, attraverso angolazioni diverse, ogni aspetto della realtà. 1) Run D.M.C - Christmas in Hollis Soprannominati "i Beatles del rap" per la loro importanza decisiva nello sviluppo di questo genere (basti pensare che sono stati i primi artisti a vendere oltre ... Leggi su panorama (Di martedì 8 dicembre 2020) Chuck D, leader dei Public Enemy, ha affermato anni fa che "L'hip hop è la CNN del ghetto". Una definizione per certi versi superata, visto che l'hip hop è diventato ormai un linguaggio universale capace di trattare i temi più disparati e di arrivare a tutti, senza distinzione di età, cultura e religione. Non fanno eccezione le festività natalizie, da sempre fonte di ispirazione per i cantanti di ogni epoca e di ogni genere musicale. Vi proponiamo qui una selezione di 10rap a tema natalizio, una playlist con brani internazionali e italiani che dimostrano come l'hip hop sia una cultura in grado di raccontare, attraverso angolazioni diverse, ogni aspetto della realtà. 1) Run D.M.C - Christmas in Hollis Soprannominati "i Beatles del rap" per la loro importanza decisiva nello sviluppo di questo genere (basti pensare che sono stati i primi artisti a vendere oltre ...

artvseok : through the dark = una delle canzoni migliori dei one direction - nicolexwonder : @hvbitxlou @_harryxsmile_ mi piace tanto, ma penso che zayn abbia fatto canzoni migliori tipo there you are. - airplaneoversea : @antarrtica Allora, io credo che Lover se avesse subito una scrematura sarebbe perfetto :( Ci sono diverse canzoni… - StraNotizie : la classifica delle migliori canzoni del 2020 - StraNotizie : la classifica delle migliori canzoni del 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : migliori canzoni Le migliori canzoni del 2020 secondo Pitchfork Notizie Musica Nicki Minaj: ecco 5 canzoni da scoprire della grande rapper! Oggi compie 38 anni.

Tanti auguri Nicki Minaj, ecco 5 canzoni da scoprire della rapper più famosa degli ultimi anni! In questi ultimi anni tutti hanno sentito parlare almeno una volta,del fenomeno mediatico Nicki Minaj. S ...

John Lennon: una morte tragica. E Chapman lesse il Giovane Holden

Alle 22.51 di quarant'anni fa la scomparsa della leggenda dei Beatles per mano di una guardia giurata di fronte all'ingresso del Dakota Building ...

Tanti auguri Nicki Minaj, ecco 5 canzoni da scoprire della rapper più famosa degli ultimi anni! In questi ultimi anni tutti hanno sentito parlare almeno una volta,del fenomeno mediatico Nicki Minaj. S ...Alle 22.51 di quarant'anni fa la scomparsa della leggenda dei Beatles per mano di una guardia giurata di fronte all'ingresso del Dakota Building ...