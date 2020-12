Lazio-Club Brugge oggi | probabili formazioni | orario | tv | streaming Champions League

Leggi su oasport

(Di martedì 8 dicembre 2020): ecco il momento della verità. Dopo un cammino fatto di cinque partite, i biancocelesti e i rivali belgi si giocano il passaggio del turno – nel gruppo F, che comprende anche il già qualificato Borussia Dortmund e l’eliminato Zenit San Pietroburgo – in 90 minuti, questa sera, dalle 18.55, all’Olimpico di Roma. Da una parte gli uomini di Simone Inzaghi, sin qui capaci di collezionare 9 punti (2V e 3N) e di rimanere imbattuti nel loro cammino europeo, dall’altra quelli di Philippe Clement, a quota 7 punti per effetto di due vittorie e un pareggio, in un testa a testa indecifrabile che nel match di andata produsse un 1-1 con molto equilibrio, anche se i capitolini dovettero far a meno di una gran parte del loro roster all’epoca alle prese con una massiccia serie di casi di positività, ...