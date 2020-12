Lazio – Club Brugge, le dichiarazioni post – partita (Di martedì 8 dicembre 2020) Lazio – Club Brugge che si è giocata allo stadio Olimpico è terminata 2-2 e i biancocelesti si sono aggiudicati gli ottavi di finale. Al termine della partita entrambi gli allenatori hanno espresso i loro pareri durante le conferenze stampa. Lazio – Club Brugge, quali le sensazioni di Inzaghi? Simone Inzaghi nel post – partita ha espresso la propria soddisfazione per aver raggiunto un traguardo così importante: “Sapevamo l’importanza di questa gara, con 9 punti giocarsi una partita secca non era semplice, abbiamo fatto 65 minuti di grandissima Lazio, poi abbiamo sofferto, loro non avevano nulla da perdere. E’ come avere vinto un altro trofeo, siamo tra le 16 migliori d’Europa, ora ci godiamo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 8 dicembre 2020)che si è giocata allo stadio Olimpico è terminata 2-2 e i biancocelesti si sono aggiudicati gli ottavi di finale. Al termine dellaentrambi gli allenatori hanno espresso i loro pareri durante le conferenze stampa., quali le sensazioni di Inzaghi? Simone Inzaghi nelha espresso la propria soddisfazione per aver raggiunto un traguardo così importante: “Sapevamo l’importanza di questa gara, con 9 punti giocarsi unasecca non era semplice, abbiamo fatto 65 minuti di grandissima, poi abbiamo sofferto, loro non avevano nulla da perdere. E’ come avere vinto un altro trofeo, siamo tra le 16 migliori d’Europa, ora ci godiamo ...

