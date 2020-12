Latina e Provincia, 210 nuovi casi: ecco i dati Comune per Comune (Di martedì 8 dicembre 2020) Sono 210 i nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono distribuiti nei Comuni di: Aprilia (34), di Castelforte (2), di Cisterna di Latina (17), di Cori (12), di Fondi (6), di Formia (10), di Gaeta (6), di Itri (4), di Latina (42), di Lenola (2), di Minturno (9), di Monte San Biagio (5), di Norma (1), Pontinia (6), di Priverno (11), di Prossedi (1), di Rocca Secca dei Volsci (2), di San Felice Circeo (3), di Santi Cosma e Damiano (5), di Sermoneta (2), di Sezze (8), di Sonnino (6), di Spigno Saturnia (2), e di Terracina (14). Sono stati registrati i decessi di 4 pazienti residenti nei Comuni di Gaeta (1), di Latina (1), di Sonnino (1), di Fondi (1). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 dicembre 2020) Sono 210 ipositivi registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono distribuiti nei Comuni di: Aprilia (34), di Castelforte (2), di Cisterna di(17), di Cori (12), di Fondi (6), di Formia (10), di Gaeta (6), di Itri (4), di(42), di Lenola (2), di Minturno (9), di Monte San Biagio (5), di Norma (1), Pontinia (6), di Priverno (11), di Prossedi (1), di Rocca Secca dei Volsci (2), di San Felice Circeo (3), di Santi Cosma e Damiano (5), di Sermoneta (2), di Sezze (8), di Sonnino (6), di Spigno Saturnia (2), e di Terracina (14). Sono stati registrati i decessi di 4 pazienti residenti nei Comuni di Gaeta (1), di(1), di Sonnino (1), di Fondi (1). su Il Corriere della Città.

