L’Atalanta e i milioni della Champions: con la vittoria sull’Ajax: si sfonda quota 50 (nonostante botteghini a incassi zero) (Di martedì 8 dicembre 2020) Una dozzina di milioni di euro: sono i soldi che L’Atalanta si gioca nello scontro di Amsterdam con l’Ajax, valido per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Una stima per difetto perché la differenza … Leggi su ecodibergamo (Di martedì 8 dicembre 2020) Una dozzina didi euro: sono i soldi chesi gioca nello scontro di Amsterdam con l’Ajax, valido per la sesta ed ultima giornatafase a gironi diLeague. Una stima per difetto perché la differenza …

infoitsport : Atalanta, l'avversario da leggere è De Paul. Delneri l'ha «inventato» come il Papu: preso a 3 milioni, ora ne vale… - zfon99 : #hauge vorrei dire che se questo ragazzo fosse stato comrpato dall atalanta prima di tutto anche con mezza partita… - Marco_Kram91 : @ale13_spino Conti sta a bilancio ancora per una decina di milioni, che attualmente non ti dà nessuno. Già per Cald… - CMalensss : @Davide2413 @MilanReports Si è vero però l’Atalanta e il Porto hanno venduto a 40 milioni Traore e Silva che non ha… - milanro97 : @86_longo Daniele ma la situazione Caldara? L'atalanta potrà mai pagare 15 milioni per un rottame? -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta milioni RadiciGroup: «Facciamo chimica verde per moda e auto. Con una passione per l’Atalanta» Corriere della Sera