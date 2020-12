L'aria, i pasti, la durata del volo: così il virus "corre" sugli aerei (Di martedì 8 dicembre 2020) Alessandro Ferro Una ricerca americana ha dimostrato che il rischio di contrarre un virus durante un volo non è così remota. "È fondamentale il ricambio d'aria", ci ha detto in esclusiva il Presidente della Sima illustrando anche uno studio italiano Con oltre 3 miliardi di passeggeri di compagnie aeree ogni anno (numeri pre-Covid), la trasmissione in volo di alcune malattie infettive è un'importante preoccupazione per la salute globale. Beccarsi un virus influenzale o di un'altra patologia certamente non è facile ma non è un'ipotesi nemmeno così remota. Gran parte della "fortuna" di chi vola dipende, spesso, dal posto in cui ci si siede e dalla vicinanza o meno con un infetto. Ma non solo. La ricerca Un team di ricercatori americani ha eseguito una ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 8 dicembre 2020) Alessandro Ferro Una ricerca americana ha dimostrato che il rischio di contrarre undurante unnon èremota. "È fondamentale il ricambio d'", ci ha detto in esclusiva il Presidente della Sima illustrando anche uno studio italiano Con oltre 3 miliardi di passeggeri di compagnie aeree ogni anno (numeri pre-Covid), la trasmissione indi alcune malattie infettive è un'importante preoccupazione per la salute globale. Beccarsi uninfluenzale o di un'altra patologia certamente non è facile ma non è un'ipotesi nemmenoremota. Gran parte della "fortuna" di chi vola dipende, spesso, dal posto in cui ci si siede e dalla vicinanza o meno con un infetto. Ma non solo. La ricerca Un team di ricercatori americani ha eseguito una ...

Minleyun : @JOOHE0NDIMPLES Oh non mi dite che ha davvero saltato i pasti per ciò che hanno detto st* idiot* che faccio saltare in aria tutto eh - Andgasperini : Realizzo cucce per cani con aria condizionata,come da esempio.NON telefonare ore pasti. -

Ultime Notizie dalla rete : aria pasti Si deve prestare attenzione a questa cattiva abitudine durante i pasti Proiezioni di Borsa L'aria, i pasti, la durata del volo: così il virus "corre" sugli aerei

riducendo significativamente la concentrazione dell’agente patogeno in aria indoor", ha sottolineato Miani. Cosa accade durante i pasti? Sui viaggi a lunga percorrenza si consumano anche dei pasti, ...

Bruciore di stomaco e acidità: cosa mangiare per stare meglio

Se si soffre di bruciore o acidità di stomaco è molto importante curare l'alimentazione, portando in tavola cibi che aiutano a non irritare ulteriormente le mucose gastriche.

riducendo significativamente la concentrazione dell’agente patogeno in aria indoor", ha sottolineato Miani. Cosa accade durante i pasti? Sui viaggi a lunga percorrenza si consumano anche dei pasti, ...Se si soffre di bruciore o acidità di stomaco è molto importante curare l'alimentazione, portando in tavola cibi che aiutano a non irritare ulteriormente le mucose gastriche.