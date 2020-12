L’app per la somministrazione del vaccino Covid a cui Arcuri sta pensando (Di martedì 8 dicembre 2020) C’è una indiscrezione che sta emergendo nelle ultime ore a proposito del piano di distribuzione delle vaccinazioni che si sta preparando nel nostro Paese per il mese di gennaio. Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, che ha avuto mandato anche di coordinare le operazioni di distribuzione del vaccino (a partire dalla sua conservazione e al mantenimento della catena del freddo), starebbe pensando – insieme alla sua task force – di mettere in circolazione una app vaccini Covid che possa monitorare lo stato della distribuzione del farmaco in Italia. LEGGI ANCHE > I complottisti su Margaret Keenan App vaccini Covid, la soluzione pensata da Arcuri In modo particolare, L’applicazione dovrebbe servire per analizzare distribuzione, ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 8 dicembre 2020) C’è una indiscrezione che sta emergendo nelle ultime ore a proposito del piano di distribuzione delle vaccinazioni che si sta preparando nel nostro Paese per il mese di gennaio. Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico, che ha avuto mandato anche di coordinare le operazioni di distribuzione del(a partire dalla sua conservazione e al mantenimento della catena del freddo), starebbe– insieme alla sua task force – di mettere in circolazione una app vacciniche possa monitorare lo stato della distribuzione del farmaco in Italia. LEGGI ANCHE > I complottisti su Margaret Keenan App vaccini, la soluzione pensata daIn modo particolare,licazione dovrebbe servire per analizzare distribuzione, ...

