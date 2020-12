L' annuncio di Lezzi | ' Sul Mes trovato punto d' accordo nel M5s'

(Di martedì 8 dicembre 2020) Lo scrive su Facebook la senatrice M5S Barbara:'Ho trascorso due intere giornate insieme ad altri 60 parlamentari per mediare le posizioni, per trovare undi caduta. Grazie a questo lavoro ...

Ultime Notizie dalla rete : annuncio Lezzi

L'HuffPost

Lo scrive su Facebook la senatrice M5S Barbara Lezzi:“Ho trascorso due intere giornate insieme ad altri 60 parlamentari per mediare le posizioni, per trovare un punto di caduta. Grazie a questo lavoro ...La senatrice su Facebook: “La risoluzione sottolinea la logica pacchetto”. Fico: "Per M5s è un dovere sostenere Conte" ...