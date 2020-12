L'analisi ha confermato che il vaccino funziona nel 70% dei casi (Di martedì 8 dicembre 2020) La prima pubblicazione dei risultati della sperimentazione del vaccino anti-Covid su una rivista scientifica. vaccino Covid, Oxford-AstraZeneca: primi a pubblicare i risultati su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020) La prima pubblicazione dei risultati della sperimentazione delanti-Covid su una rivista scientifica.Covid, Oxford-AstraZeneca: primi a pubblicare i risultati su Notizie.it.

L’ Università di Oxford e l’ azienda AstraZeneca, che ha subito un attacco hacker, sono stati i primi produttori di un vaccino contro il Coronavirus a pubblicare i risultati della sperimentazione clin ...

Vaccino covid AstraZeneca approvato da Lancet: studi di fase 3 confermano l’efficacia

In attesa del via libera delle autorità sanitarie all’uso, gli studi di fase tre del Vaccino anti covid AstraZeneca realizzato ...

