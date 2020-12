L’amore senza età di Ivo e Livia: insieme contro il Covid (Di martedì 8 dicembre 2020) La coppia è ricoverata in una residenza sanitaria di Prato Una camicia da notte con i fiorellini lei, un pigiama bordeaux lui: Ivo ha 92 anni, Livia 88 anni. Entrambi sono risultati positivi al Covid. Prima si è ammalato Ivo ed è stato ricoverato per un mese, poi la moglie, anche lei risultata positiva, lo ha raggiunto in ospedale e grazie all’intervento dei figli e della caposala Claudia, marito e moglie si sono ritrovati nella stessa stanza, accanto e nella foto, scattata dal personale e inviata ai figli, si vede tutto il loro amore: la coppia è mano nella mano. I due stanno insieme da oltre 70 anni. Ivo si era ammalato ed è stato ricoverato l’8 novembre scorso all’ospedale Santo Stefano di Prato. Poi, nei giorni successivi, in una residenza per anziani la Melograna. Quindi a distanza di due settimane Livia lo ha ... Leggi su 361magazine (Di martedì 8 dicembre 2020) La coppia è ricoverata in una residenza sanitaria di Prato Una camicia da notte con i fiorellini lei, un pigiama bordeaux lui: Ivo ha 92 anni,88 anni. Entrambi sono risultati positivi al. Prima si è ammalato Ivo ed è stato ricoverato per un mese, poi la moglie, anche lei risultata positiva, lo ha raggiunto in ospedale e grazie all’intervento dei figli e della caposala Claudia, marito e moglie si sono ritrovati nella stessa stanza, accanto e nella foto, scattata dal personale e inviata ai figli, si vede tutto il loro amore: la coppia è mano nella mano. I due stannoda oltre 70 anni. Ivo si era ammalato ed è stato ricoverato l’8 novembre scorso all’ospedale Santo Stefano di Prato. Poi, nei giorni successivi, in una residenza per anziani la Melograna. Quindi a distanza di due settimanelo ha ...

zazoomblog : L’amore senza età di Ivo e Livia: insieme contro il Covid - #L’amore #senza #Livia: #insieme - StefaniaVentu16 : RT @PasqualeTotaro: ' Mentre ci amavamo ci capivamo senza il bisogno delle parole. Ma l'amore non è eterno. È arrivato il momento in cui av… - anna_salvaje : RT @edattoli: L'ho letto. 5 stelle piene. Una lettura toccante, che sarà anche porno, ma mi sembra vada molto oltre ... in realtà è un mani… - edattoli : L'ho letto. 5 stelle piene. Una lettura toccante, che sarà anche porno, ma mi sembra vada molto oltre ... in realtà… - patriziaandreoz : Un minuto di silenzio per quelli che scrivono 'l'amore è gioia,non dolore' e subito dopo 'senza dolore non c'è piacere' Decidetevi -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore senza Emma Marrone piange la morte del suo cane Gaetano: «Uno dei regali più belli della vita, lasci vuoto enorme» Corriere della Sera