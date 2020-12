L’allerta meteo fa rinviare il ritorno fra i banchi di scuola (Di martedì 8 dicembre 2020) Il grave peggioramento delle condizioni meteo e L’allerta diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania impongono al Comune di Salerno, con rammarico, la decisione di chiudere le scuole nella giornata di domani mercoledì 9 dicembre. La decisione è stata assunta dopo una serie di incontri di verifica che il Sindaco Vincenzo Napoli ha svolto in Prefettura e con il COC. Per monitorare la situazione è stata disposta per le prossime ore un’attività di monitoraggio dinamico del territorio comunale a cura della Polizia municipale e della Protezione civile del Comune di Salerno al fine di verificare, in seguito all’evoluzione meteo, la possibilità di rientro in classe. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 8 dicembre 2020) Il grave peggioramento delle condizionidiramata dalla Protezione Civile della Regione Campania impongono al Comune di Salerno, con rammarico, la decisione di chiudere le scuole nella giornata di domani mercoledì 9 dicembre. La decisione è stata assunta dopo una serie di incontri di verifica che il Sindaco Vincenzo Napoli ha svolto in Prefettura e con il COC. Per monitorare la situazione è stata disposta per le prossime ore un’attività di monitoraggio dinamico del territorio comunale a cura della Polizia municipale e della Protezione civile del Comune di Salerno al fine di verificare, in seguito all’evoluzione, la possibilità di rientro in classe. Consiglia

DPCgov : ???Ancora piogge e venti fino a burrasca al Centro-Sud ????#allertaROSSA meteo-idro, mercoledì #9dicembre, in Campania… - RegLiguria : [8/12-12.45] #AllertaMeteoLIG ? Prolungata l'allerta meteo per NEVE ?? ZONE D e E (versanti padani di ponente e l… - DPCgov : ????#allertaROSSA, lunedì #7dicembre, in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Bolzan… - _mrbyte : RT @DPCgov: ???Ancora piogge e venti fino a burrasca al Centro-Sud ????#allertaROSSA meteo-idro, mercoledì #9dicembre, in Campania e nella Pro… - occhio_notizie : Allerta meteo a Pellezzano, chiusi parchi pubblici e cimitero: l'ordinanza del sindaco Morra -

Ultime Notizie dalla rete : L’allerta meteo Caserta, la Giunta comunale approva una serie di delibere l'eco di caserta