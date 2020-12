La videochiamata di Silvio Berlusconi ai Ferragnez: “Grazie per l’impegno nell’emergenza covid” (Di martedì 8 dicembre 2020) “Mi sono complimentato con la dottoressa Chiara Ferragni e con Federico ‘Fedez’ Lucia per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano, la mia città. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!”. A scriverlo su Instagram è Silvio Berlusconi, che ha pubblicato uno screenshot della videochiamata con i ‘Ferragnez’. Chiara Ferragni e Fedez ieri infatti hanno ricevuto dalle mani del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza concessa dall’amministrazione a chi ha dato lustro alla città. “Influencer, imprenditori, intrattenitori, durante la prima fase dell’emergenza hanno messo notorietà al servizio della lotta al covid-19 per provare a lenire ... Leggi su tpi (Di martedì 8 dicembre 2020) “Mi sono complimentato con la dottoressa Chiara Ferragni e con Federico ‘Fedez’ Lucia per l’Ambrogino d’oro, massimo riconoscimento che viene tributato a chi illustra Milano, la mia città. È motivo di orgoglio sapere che sia andato a due ragazzi, due trentenni di successo che si sono impegnati con generosità durante l’emergenza Covid. Bravi!”. A scriverlo su Instagram è, che ha pubblicato uno screenshot dellacon i ‘’. Chiara Ferragni e Fedez ieri infatti hanno ricevuto dalle mani del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza concessa dall’amministrazione a chi ha dato lustro alla città. “Influencer, imprenditori, intrattenitori, durante la prima fase dell’emergenza hanno messo notorietà al servizio della lotta al covid-19 per provare a lenire ...

