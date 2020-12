La videochiamata di Silvio Berlusconi ai Ferragnez: 'Grazie per l'impegno nell'emergenza covid' (Di martedì 8 dicembre 2020) Così su Instagram il leader di Forza Italia. Ieri, a Milano, la coppia è stata insignita dell'Ambrogino d'oro per mano del sindaco Sala Leggi su today (Di martedì 8 dicembre 2020) Così su Instagram il leader di Forza Italia. Ieri, a Milano, la coppia è stata insignita dell'Ambrogino d'oro per mano del sindaco Sala

fanpage : La videochiamata di Berlusconi per Chiara e Fedez - monika_mazurek : RT @Libero_official: Silvio #Berlusconi ha chiamato i #Ferragnez e si è congratulato per l'Ambrogino d'Oro: 'Si sono impegnati durante l’em… - SimoPagliarini_ : RT @Libero_official: Silvio #Berlusconi ha chiamato i #Ferragnez e si è congratulato per l'Ambrogino d'Oro: 'Si sono impegnati durante l’em… - Libero_official : Silvio #Berlusconi ha chiamato i #Ferragnez e si è congratulato per l'Ambrogino d'Oro: 'Si sono impegnati durante l… - ArenaRosario : Silvio è da qnd sono nato che sogno una videochiamata con te, sto rosicando -