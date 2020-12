La tragedia finanziaria del Real fuori ai gironi di Champions: arriva il taglio del 20% degli stipendi (Di martedì 8 dicembre 2020) Il baratro, sportivo ed economico. Se il Real non si qualificasse per gli ottavi di Champions si scatenerebbe una catena di eventi già innescati dalla crisi che porterebbero ad un ridimensionamento di una delle squadre più forti del mondo. Il Santiago Bernabéu è vuoto da metà marzo – scrive ABC – Il Bernabéu Tour è rimasto chiuso fino a giugno, il turismo è fermo, il negozio Adidas registra un calo di vendite, riaperto nove mesi dopo la chiusura, la perdita dei diritti tv è tra il 15 e il 20 per cento in ??campionato. All’interno del club, e nello spogliatoio, sono perfettamente consapevoli che il duello contro il Borussia Monchengladbach è la partita più importante della storia recente del Madrid. Vincere la Champions League nel 2018 è stata la chiave per altre due fonti di guadagno: la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 8 dicembre 2020) Il baratro, sportivo ed economico. Se ilnon si qualificasse per gli ottavi disi scatenerebbe una catena di eventi già innescati dalla crisi che porterebbero ad un ridimensionamento di una delle squadre più forti del mondo. Il Santiago Bernabéu è vuoto da metà marzo – scrive ABC – Il Bernabéu Tour è rimasto chiuso fino a giugno, il turismo è fermo, il negozio Adidas registra un calo di vendite, riaperto nove mesi dopo la chiusura, la perdita dei diritti tv è tra il 15 e il 20 per cento in ??campionato. All’interno del club, e nello spogliatoio, sono perfettamente consapevoli che il duello contro il Borussia Monchengladbach è la partita più importante della storia recente del Madrid. Vincere laLeague nel 2018 è stata la chiave per altre due fonti di guadagno: la Supercoppa Europea e il Mondiale per Club, ...

Mentre la sua figura in Italia continua a dividere, tra chi lo ritiene la giusta guida per il paese e chi invece no, in Europa Giuseppe Conte sembra riscuotere ampi consensi.

Conte numero 1 tra i leader mondiali

Giuseppe Conte è primo tra i “Doers”, ovvero i politici più credibili perché hanno concretamente fatto le cose promesse, nelle classifica delle personalità europee che saranno più influenti nel 2021 s ...

