"La terza ondata è una certezza". Covid, la previsione allarmante di Crisanti: "Situazione grave" (Di martedì 8 dicembre 2020) L'Italia sta respirando da alcune settimane grazie alla diminuzione dei casi di contagio da coronavirus in tutta la nazione. Gli ospedali stanno resistendo maggiormente e fortunatamente anche le terapie intensive stanno avendo un calo degli ingressi. Nelle ultime ore l'infettivologo Matteo Bassetti ha posto l'attenzione sulla pericolosità dello shopping natalizio, tenuto conto che in varie zone della nostra Penisola si stanno formando assembramenti per la corsa agli acquisti. E Bassetti ha ipotizzato un aumento dei casi già a partire dal prossimo mese di gennaio. Ha chiesto a tutti i cittadini di rispettare le regole sin da subito per evitare problemi futuri. Ben più pessimista appare invece il professore ordinario di Microbiologia all'Università di Padova, Andrea Crisanti, che ha deciso di rilasciare un'intervista al programma di La7, 'L'aria che tira'.

