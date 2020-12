La suora in tv umilia il governo: «La Azzolina è surreale, gestita male l’emergenza» (video) (Di martedì 8 dicembre 2020) Bella intervista a Quarta Repubblica con ospite d’eccezione. Si tratta di suor Anna Monia Alfieri, fresca di ambrogino d’Oro, che non le manda a dire al governo sulla gestione della pandemia : “La libertà è fondamentale”, esordisce nella puntata di lunedì 7 dicembre durante il programma di Rete Quattro condotto da Nicola Porro. “La libertà muove le responsabilità, io sono convinta che si possa conciliare il diritto alla salute con quello alla libertà”. Una voce fuori dagli interessi di parte e per questo chiara, limpida, senza retropensieri. La suora punta il dito contro l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte e contro i dpcm che giudica troppo restrittivi. La suora umilia il governo: “approssimativo” Lucida, serena, con onestà intellettuale mette uno dietro l’altro gli errori del ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 8 dicembre 2020) Bella intervista a Quarta Repubblica con ospite d’eccezione. Si tratta di suor Anna Monia Alfieri, fresca di ambrogino d’Oro, che non le manda a dire alsulla gestione della pandemia : “La libertà è fondamentale”, esordisce nella puntata di lunedì 7 dicembre durante il programma di Rete Quattro condotto da Nicola Porro. “La libertà muove le responsabilità, io sono convinta che si possa conciliare il diritto alla salute con quello alla libertà”. Una voce fuori dagli interessi di parte e per questo chiara, limpida, senza retropensieri. Lapunta il dito contro l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte e contro i dpcm che giudica troppo restrittivi. Lail: “approssimativo” Lucida, serena, con onestà intellettuale mette uno dietro l’altro gli errori del ...

SecolodItalia1 : La suora in tv umilia il governo: «La Azzolina è surreale, gestita male l’emergenza» (video) - tonyoli8 : @matteosalvinimi Matte', una suora non umilia, deve essere umile. Ricordiamo che 'la Chiesa non fa politica' - valeria08933747 : @matteosalvinimi La suora che umilia il governo ? Una suore che umilia che suora è??? -

