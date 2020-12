La sorpresa a Zorzi: la rete entusiasta per la mamma Armanda (Di martedì 8 dicembre 2020) La mamma dell’influencer ha fatto la sorpresa a Tommi al GF Vip La rete si è scatenata per la sorpresa fatta dalla signora Armanda Frassinetti al figlio Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip. C’è tra madre e figlio una grande rapporto di complicità. E si vede durante la sorpresa fatta ieri a Tommi in puntata. Armanda è una signora elegante, che si è laureata a Pescara ed è una dietologa presso l’Unità Operativa Igiene, alimenti, e nutrizione dell’Asl di Milano. Oggi è separata dal marito Lorenzo Zorzi, amministratore delegato di agenzie di comunicazione, da cui ha avuto Tommaso e Gaia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) E Armanda ieri ha fatto un ... Leggi su 361magazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Ladell’influencer ha fatto laa Tommi al GF Vip Lasi è scatenata per lafatta dalla signoraFrassinetti al figlio Tommasoal Grande Fratello Vip. C’è tra madre e figlio una grande rapporto di complicità. E si vede durante lafatta ieri a Tommi in puntata.è una signora elegante, che si è laureata a Pescara ed è una dietologa presso l’Unità Operativa Igiene, alimenti, e nutrizione dell’Asl di Milano. Oggi è separata dal marito Lorenzo, amministratore delegato di agenzie di comunicazione, da cui ha avuto Tommaso e Gaia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Eieri ha fatto un ...

