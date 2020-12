La sinistra riparte da Equologica. Sabato la grande assemblea digitale con Speranza, Fico Catalfo, Landini, Laforgia & C. Obiettivo: “Imparare dal preseLa sinistra riparte da Equologica. Sabato la grande assemblea digitale con Speranza, Fico Catalfo, Landini, Laforgia & C. Obiettivo: “Imparare dal presente per costruire il futuro” (Di martedì 8 dicembre 2020) Una grande assemblea digitale. Il primo passo per “mettere insieme la sinistra, l’ecologia, il civismo che si è organizzato in questi anni attorno ad esperienze amministrative e sociali, con la consapevolezza di quanto serva al paese una forza che provi ad interpretare il futuro nel segno, indissolubile, della giustizia ambientale e della giustizia sociale”. Con un nome che da solo ne riassume gli obiettivi: Equologica. “Un nuovo inizio”, per dirla con gli organizzatori, di fronte ad un’emergenza sanitaria che “ha messo un intero sistema di fronte ai propri limiti e alle proprie insufficienze, a partire da una politica che deve rimettere al centro i bisogni e la dignità delle persone”. E che rende più che mai ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 8 dicembre 2020) Una. Il primo passo per “mettere insieme la, l’ecologia, il civismo che si è organizzato in questi anni attorno ad esperienze amministrative e sociali, con la consapevolezza di quanto serva al paese una forza che provi ad interpretare il futuro nel segno, indissolubile, della giustizia ambientale e della giustizia sociale”. Con un nome che da solo ne riassume gli obiettivi:. “Un nuovo inizio”, per dirla con gli organizzatori, di fronte ad un’emergenza sanitaria che “ha messo un intero sistema di fronte ai propri limiti e alle proprie insufficienze, a partire da una politica che deve rimettere al centro i bisogni e la dignità delle persone”. E che rende più che mai ...

MPenikas : LN La sinistra riparte da Equologica. Sabato la grande assemblea digitale con Speranza, Fico Catalfo, Landini, Lafo… - Dentista21 : @FiorellaMannoia ah sì.. riparte la pedofila. Quando la sdoganiamo la pedofilia vecchio troione di sinistra malato di mente ?? - PillaPaladini : RT @sandrogozi: E in tutto questo MESS riparte pure il ritornello della “casa comune della sinistra”....#evergreen - pvsassone : RT @sandrogozi: E in tutto questo MESS riparte pure il ritornello della “casa comune della sinistra”....#evergreen - NadiaMAI4 : RT @sandrogozi: E in tutto questo MESS riparte pure il ritornello della “casa comune della sinistra”....#evergreen -

Ultime Notizie dalla rete : sinistra riparte Municipali in Brasile, la sinistra riparte da Boulos. Quasi una disfatta per Bolsonaro Il Manifesto La nostra comune storia di complementari eresie

Questa foto me l’ha mandata Thomas quando Lidia era ormai alle sue ultime ore. Thomas è un compagno altoatesino che l’ha molto aiutata nell’ultimo periodo, da quando Lidia aveva dovuto smettere di gir ...

Quando la politica era grande e bella

Lidia Brisca Menapace aveva 96 anni, coetanea di Rossana Rossanda, come amava ripetere. «Cara Brisca», esclamava quando la vedeva il presidente emerito Scalfaro (la erre moscia risuonava con autorevol ...

Questa foto me l’ha mandata Thomas quando Lidia era ormai alle sue ultime ore. Thomas è un compagno altoatesino che l’ha molto aiutata nell’ultimo periodo, da quando Lidia aveva dovuto smettere di gir ...Lidia Brisca Menapace aveva 96 anni, coetanea di Rossana Rossanda, come amava ripetere. «Cara Brisca», esclamava quando la vedeva il presidente emerito Scalfaro (la erre moscia risuonava con autorevol ...