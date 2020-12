“La politica dia regole certe sugli appalti, o in Italia non sbloccheremo mai le opere pubbliche” (Di martedì 8 dicembre 2020) Un mercato degli appalti vivo, con gare che vengono bandite e aggiudicate. Ma che, in molti casi, non si trasformano in opere pubbliche. Perché qualcosa si inceppa, perché la legislazione e la burocrazia si mettono di traverso. Nel suo ultimo libro “L’Italia immobile“, edito da Chiarelettere, Michele Corradino, presidente di sezione del Consiglio di Stato ed ex commissario dell’Anac, analizza tutte le falle nel sistema Italiano degli appalti, individuando i nodi più complessi e fornendo possibili soluzioni per cambiare l’approccio della politica sul tema. TPI lo ha intervistato per capire perché in Italia la realizzazione delle opere pubbliche sconti sempre un’eccessiva lentezza e sia vittima dei bizantinismi del sistema. Partiamo dal titolo del suo ... Leggi su tpi (Di martedì 8 dicembre 2020) Un mercato deglivivo, con gare che vengono bandite e aggiudicate. Ma che, in molti casi, non si trasformano inpubbliche. Perché qualcosa si inceppa, perché la legislazione e la burocrazia si mettono di traverso. Nel suo ultimo libro “L’immobile“, edito da Chiarelettere, Michele Corradino, presidente di sezione del Consiglio di Stato ed ex commissario dell’Anac, analizza tutte le falle nel sistemano degli, individuando i nodi più complessi e fornendo possibili soluzioni per cambiare l’approccio dellasul tema. TPI lo ha intervistato per capire perché inla realizzazione dellepubbliche sconti sempre un’eccessiva lentezza e sia vittima dei bizantinismi del sistema. Partiamo dal titolo del suo ...

CarloCalenda : Finché l’unico principio per votare un partito sarà l’avversione per il “nemico” e l’unico motivo per formare un Go… - ItaliaViva : .@matteorenzi: 'A luglio ho chiesto pubblicamente a Conte, in aula, di avere un dibattito parlamentare su questo te… - nzingaretti : #LidiaMenapace ha insegnato a intere generazioni cosa significa lottare per la libertà. Dall’esperienza partigiana,… - robreg1 : RT @CarloCalenda: Finché l’unico principio per votare un partito sarà l’avversione per il “nemico” e l’unico motivo per formare un Governo… - sel2by3 : RT @CarloCalenda: Finché l’unico principio per votare un partito sarà l’avversione per il “nemico” e l’unico motivo per formare un Governo… -

Ultime Notizie dalla rete : “La politica Adesivo bicomponente Proiezioni di mercato, analisi SWOT, analisi dei rischi e previsioni entro il 2030 Genova Gay