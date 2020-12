La Pizzeria Falcone e Borsellino cambia nome. I proprietari si arrendono alle proteste (Di martedì 8 dicembre 2020) I proprietari della Pizzeria di Francoforte, accerchiati da ogni parte, hanno infatti deciso di togliere dall'insegna i nomi dei due giudici e la foto, dopo le critiche ricevute Leggi su firenzepost (Di martedì 8 dicembre 2020) Idelladi Francoforte, accerchiati da ogni parte, hanno infatti deciso di togliere dall'insegna i nomi dei due giudici e la foto, dopo le critiche ricevute

fattoquotidiano : La pizzeria “Falcone e Borsellino” in Germania cambia nome. I proprietari: “Non volevamo offendere” - Agenzia_Ansa : Lettere di scuse della pizzeria #Falcone e #Borsellino, 'mai minimizzato'. La proprietà annuncia di voler rinunciar… - matteosalvinimi : Mi auguro che Germania intervenga a tutela dei nomi di #FalconeeBorsellino, dopo la sentenza di un tribunale tedesc… - nicolaPalumbo00 : RT @PalermoToday: Germania, la pizzeria 'Falcone e Borsellino' cambierà nome: 'Non volevamo offendere' - QdSit : Francoforte, la pizzeria Falcone-Borsellino rinuncerà in futuro al nome. Dopo le polemiche dei giorni scorsi la let… -