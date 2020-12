La pioggia non toglie il sorriso a Federica Nargi: “Senti che bel rumore!” (Di martedì 8 dicembre 2020) La pioggia continua a cadere incessante, su Roma come sul resto d'Italia. Il maltempo, tuttavia, non toglie il sorriso a Federica Nargi, che ha postato su Instagram dove scrive: "Senti che fuori piove... Senti che bel rumore!".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIikcOuFiMP/" Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 8 dicembre 2020) Lacontinua a cadere incessante, su Roma come sul resto d'Italia. Il maltempo, tuttavia, nonil, che ha postato su Instagram dove scrive: "Senti che fuori piove... Senti che bel rumore!".embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIikcOuFiMP/" Golssip.

mecna : La pioggia è solo neve che non ce l'ha fatta. - ritafrediani : RT @AndreaMarano11: Sotto la pioggia battente, questo bracciante metropolitano (rider) continua a pedalare per far arrivare a destinazione… - andreaj0103 : RT @patriGiancotti: L' Amore è come l'odore della pioggia: non si può descrivere. (Cit.) Corso Italia -Savona- ?? mia ???? - albeggiava52 : RT @AndreaMarano11: Sotto la pioggia battente, questo bracciante metropolitano (rider) continua a pedalare per far arrivare a destinazione… - MatteoBilli72 : RT @marsili_silvia: #Camerun inondazioni e pioggia a non finire -

Ultime Notizie dalla rete : pioggia non La pioggia non darà tregua al Veneto per 48 ore: allerta rossa per i fiumi fino a venerdì Il Mattino di Padova METEO Italia. Eccezionale Maltempo. FREDDO in aumento in Russia

L’Italia è flagellata dal maltempo che non concede tregua. Un altro carico di piogge e temporali, anche forti, investe buona parte della Penisola nella festività dell’Immacolata, colpendo zone già ...

La pioggia non toglie il sorriso a Federica Nargi: “Senti che bel rumore!”

La pioggia continua a cadere incessante, su Roma come sul resto d’Italia. Il maltempo, tuttavia, non toglie il sorriso a Federica Nargi, che ha postato su Instagram dove scrive: “Senti che fuori piove ...

L’Italia è flagellata dal maltempo che non concede tregua. Un altro carico di piogge e temporali, anche forti, investe buona parte della Penisola nella festività dell’Immacolata, colpendo zone già ...La pioggia continua a cadere incessante, su Roma come sul resto d’Italia. Il maltempo, tuttavia, non toglie il sorriso a Federica Nargi, che ha postato su Instagram dove scrive: “Senti che fuori piove ...