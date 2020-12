La nuova normalità del governo Conte è la crisi permanente (Di martedì 8 dicembre 2020) Era probabilmente inevitabile, in un governo di coalizione con quattro partiti, che i 209 miliardi garantiti dall’Unione europea provocassero una sorta di “assalto alla diligenza” che prefigura tempi difficili per l’esecutivo di Giuseppe Conte. Le critiche all’idea del presidente del Consiglio di far gestire il Recovery fund a una struttura esterna guidata da sei manager, a loro volta aiutati da circa 300 consiglieri, nascondono una frattura più profonda tra Giuseppe Conte e i partiti che lo sostengono. Una parte delle tensioni sono causate da questioni di potere interne alle amministrazioni: «Il punto non è dove allocare le risorse che arriveranno, perché parliamo di un’enorme quantità di denaro che riuscirà a soddisfare tutte le richieste. Il tema vero è la gestione dei progetti, chi avrà la responsabilità sugli appalti, chi ... Leggi su linkiesta (Di martedì 8 dicembre 2020) Era probabilmente inevitabile, in undi coalizione con quattro partiti, che i 209 miliardi garantiti dall’Unione europea provocassero una sorta di “assalto alla diligenza” che prefigura tempi difficili per l’esecutivo di Giuseppe. Le critiche all’idea del presidente del Consiglio di far gestire il Recovery fund a una struttura esterna guidata da sei manager, a loro volta aiutati da circa 300 consiglieri, nascondono una frattura più profonda tra Giuseppee i partiti che lo sostengono. Una parte delle tensioni sono causate da questioni di potere interne alle amministrazioni: «Il punto non è dove allocare le risorse che arriveranno, perché parliamo di un’enorme quantità di denaro che riuscirà a soddisfare tutte le richieste. Il tema vero è la gestione dei progetti, chi avrà la responsabilità sugli appalti, chi ...

igorlorenzo0 : @Ilconservator @Francesco_Testi Le prime due voci hanno come risultato disoccupazione per noi meno costi per loro… - felicedalcol : RT @lameduck1960: La nuova arma di ricatto se vuoi tornare alla normalità è Ilvaccino©. Signori, se non ve ne siete accorti questa non è p… - Lord_Vltor : RT @lameduck1960: La nuova arma di ricatto se vuoi tornare alla normalità è Ilvaccino©. Signori, se non ve ne siete accorti questa non è p… - RediStefano : RT @lameduck1960: La nuova arma di ricatto se vuoi tornare alla normalità è Ilvaccino©. Signori, se non ve ne siete accorti questa non è p… - a_r_i_something : RT @lameduck1960: La nuova arma di ricatto se vuoi tornare alla normalità è Ilvaccino©. Signori, se non ve ne siete accorti questa non è p… -

Ultime Notizie dalla rete : nuova normalità Coronavirus, New York chiude le scuole. Fauci: «Vicino alla normalità dopo la metà del 2021» Corriere della Sera