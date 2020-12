La mutazione di Di Maio e M5S: "Questa riforma del Mes ci stritola: qua ci fregano, non firmiamo" (Di martedì 8 dicembre 2020) “Questa riforma stritola l’Italia”. E poi: “Si può migliorare e noi siamo qui per questo”. Infine: “Se non si approva tutto il pacchetto, non si firma nulla”. Sembra passato un secolo, invece è solo un anno nel quale, peraltro, il testo è rimasto immutato. Partito spavaldo e convinto di riuscire a cambiare la riforma del Fondo Salva Stati (Mes), il Movimento 5 Stelle è finito un anno dopo per cambiare, e radicalmente, solo la sua posizione politica. A novembre 2019, nel pieno dei bollenti negoziati approdati a una intesa di massima con gli altri Stati azionisti del fondo, Luigi Di Maio tuonava che “il premier non ha firmato nulla”, anche perché “una riforma del Mes che stritola l’Italia non è fattibile”. A dicembre la sua posizione non era cambiata di una virgola, e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 8 dicembre 2020) “l’Italia”. E poi: “Si può migliorare e noi siamo qui per questo”. Infine: “Se non si approva tutto il pacchetto, non si firma nulla”. Sembra passato un secolo, invece è solo un anno nel quale, peraltro, il testo è rimasto immutato. Partito spavaldo e convinto di riuscire a cambiare ladel Fondo Salva Stati (Mes), il Movimento 5 Stelle è finito un anno dopo per cambiare, e radicalmente, solo la sua posizione politica. A novembre 2019, nel pieno dei bollenti negoziati approdati a una intesa di massima con gli altri Stati azionisti del fondo, Luigi Dituonava che “il premier non ha firmato nulla”, anche perché “unadel Mes chel’Italia non è fattibile”. A dicembre la sua posizione non era cambiata di una virgola, e ...

