La moglie di Bergessio non dimentica Wanda | “L’unica argentina che mi ha aiutato quando…”

La moglie di Gonzalo Higuaín, Daniela Recupero, ha ricordato in una storia su Instagram il legame tra lei e Wanda Nara quando entrambe erano wags del Catania (giocava con Maxi Lopez e Wanda non si era ancora innamorata di Mauro Icardi). "Era l'unica tra tutte le argentine che rispondeva al telefono quando avevo bisogno di aiuto. Ero appena arrivata a Catania, incinta di Valen". Wanda ha naturalmente apprezzato molto e le ha risposto così: "Grazie per la tua amicizia che dura da tanti anni. Continuerò sempre a comportarmi così con tutti nel caso la vita continui a sorprendermi con amiche come te".