La lettera della mamma di Noemi | uccisa dal fidanzato a 16 anni | “Quel giorno sono morta anch’io”

Leggi su limemagazine.eu

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ladidala 16. LadiDurini, la 16ennea Specchia dalLucio Marzo, dopo aver appresorichiesta del ragazzo di ottenere dei permessi per lavorare fuori dal carcere: “Trovo impensabile, da madre, che colui che ha tolto la vita a mia figlia in un modo barbaro e crudele possa avere diritto alla libertà, tramite permessi premio o ulteriori benefici”. “Io mi rivolgo alle istituzioni, al carcere dove è detenuto. Io credo nella giustizia e nelle persone che portano avanti questi ideali, e voglio credere che anche in questo caso vengano fatte le giuste e accurate ...