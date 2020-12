La Juventus celebra Ronaldo e punge Messi | “Al Camp Nou abbiamo portato il più grande” TWEET

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Dopo il 2-0 inflitto dal Barcellona allanel match di andata, il club blaugrana decise dire Leocon uneloquente: “We are glad you were able to see the goat on your pitch”. La risposta dei bianconeri fu pronta: “You probably looked it up in the wrong dictionary. We’ll bring you the right one atNou“. E oggi, a poche ore dal 3-0 dellaai blaugrana nel match della fase a gironi di Champions League deciso da una doppietta di CR7, laè tornata a farsi sentire: “Come promesso, ve lo“, allegato ad una foto di Cristiano. Una rivalità che non finirà mai. E che con il primo, storico incrocio trae CR7 nella fase a gironi di ...