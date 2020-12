“La Guardia di Finanza a casa nostra…”. Indagato Alessandro Borghese: “Sono stato fregato” (Di martedì 8 dicembre 2020) Lo chef Alessandro Borghese è noto al pubblico per il suo programma televisivo ‘4 ristoranti’. Ma per lui queste ore sono davvero molto negative, a causa di un’indagine aperta nei suoi confronti. L’uomo, contattato dal ‘Corriere.it’, ha manifestato tutta la sua sorpresa per una vicenda che considera assolutamente assurda. Si dichiara praticamente vittima di una situazione creata alle sue spalle. E questa iscrizione nel registro degli indagati non gli sta facendo dormire sonni tranquilli. Borghese ha infatti ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano per una storia legata a false fatturazioni. Indagata anche sua moglie, Wilma Oliverio. Il cuoco ha spiegato di essere stato letteralmente imbrogliato da una persona che conosceva: “Mai avrei pensato un giorno di raccontare di essere ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Lo chefè noto al pubblico per il suo programma televisivo ‘4 ristoranti’. Ma per lui queste ore sono davvero molto negative, a causa di un’indagine aperta nei suoi confronti. L’uomo, contattato dal ‘Corriere.it’, ha manifetutta la sua sorpresa per una vicenda che considera assolutamente assurda. Si dichiara praticamente vittima di una situazione creata alle sue spalle. E questa iscrizione nel registro degli indagati non gli sta facendo dormire sonni tranquilli.ha infatti ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano per una storia legata a false fatturazioni. Indagata anche sua moglie, Wilma Oliverio. Il cuoco ha spiegato di essereletteralmente imbrogliato da una persona che conosceva: “Mai avrei pensato un giorno di raccontare di essere ...

