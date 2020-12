La Food and Drug Administration: 'Il vaccino Pfizer efficace e sicuro' (Di martedì 8 dicembre 2020) Un'altra buona notizia. La Food and Drug Administration statunitense afferma in un rapporto postato online che la sperimentazione del vaccino Pfizer ha mostrato come il prodotto sia molto 'efficace' ... Leggi su globalist (Di martedì 8 dicembre 2020) Un'altra buona notizia. Laandstatunitense afferma in un rapporto postato online che la sperimentazione delha mostrato come il prodotto sia molto '' ...

La Food and Drug Administration: "Il vaccino Pfizer efficace e sicuro"

Un'altra buona notizia. La Food and Drug Administration statunitense afferma in un rapporto postato online che la sperimentazione del vaccino Pfizer ha mostrato come il prodotto sia molto “efficace” n ...

