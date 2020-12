LA CORTE SUPREMA RESPINGE LA CAUSA ELETTORALE DEL GOP DELLA PENNSYLVANIA (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La CORTE SUPREMA degli Stati Uniti martedì ha respinto una CAUSA intentata da legislatori e candidati DELLA PENNSYLVANIA che contestavano i risultati delle elezioni nel Commonwealth. Nell’ordinanza (pdf) , il tribunale supremo DELLA nazione ha respinto la domanda di provvedimento ingiuntivo. Il caso era incentrato su un atto legislativo che ha cancellato l’obbligo per le persone che hanno votato per posta di avere un motivo per cui non poter votare di persona. I querelanti hanno affermato che sia stato implementato illegalmente scontrandosi con la costituzione dello stato nonostante non sia stato approvato con un emendamento costituzionale. Un giudice DELLA PENNSYLVANIA il mese scorso aveva dichiarato che i querelanti avrebbero ... Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ladegli Stati Uniti martedì ha respinto unaintentata da legislatori e candidatiche contestavano i risultati delle elezioni nel Commonwealth. Nell’ordinanza (pdf) , il tribunale supremonazione ha respinto la domanda di provvedimento ingiuntivo. Il caso era incentrato su un atto legislativo che ha cancellato l’obbligo per le persone che hanno votato per posta di avere un motivo per cui non poter votare di persona. I querelanti hanno affermato che sia stato implementato illegalmente scontrandosi con la costituzione dello stato nonostante non sia stato approvato con un emendamento costituzionale. Un giudiceil mese scorso aveva dichiarato che i querelanti avrebbero ...

RaiNews : La richiesta, se accolta, potrebbe consegnare la vittoria a Trump #RaiUsa2020 #Texas - amnestyitalia : #BuoneNotizie #Slovacchia - La Corte suprema ha emesso la sentenza di condanna definitiva per Miroslav Marcek, uno… - lorepregliasco : La Corte Suprema fa carta straccia del ricorso trumpiano sulla Pennsylvania - susanna769 : RT @Adnkronos: #ElezioniUsa, Corte Suprema respinge ricorso su voto in Pennsylvania - genovesergio76 : Ricorso del Texas alla Corte suprema Usa: 'Bloccare il voto del collegio elettorale in 4 Stati' -