L'8 dicembre festa dell'Immacolata Concezione: origini e significato Come ogni anno la chiesa celebra l'8 dicembre la festa dell'Immacolata Concezione ovvero il dogma cattolico con cui si ricorda la Vergine Maria che è stata preservata dal peccato originale fin dal primo istante del suo concepimento. origini del dogma e quando fu proclamato A proclamare il dogma fu Papa Pio IX l'8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. Nel testo si legge "La beatissima Vergine Maria nel primo istante della sua Concezione, per una grazia ed un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale". Secondo alcuni studiosi la festa dell'Immacolata Concezione affonda le sue ...

