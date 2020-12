Kim-Biden | come sarà il nuovo rapporto Usa-Nord

Leggi su formiche

(Di martedì 8 dicembre 2020) Secondo NK Daily, un sito specializzato sulla Corea del, nella provincia di Hamgyong si è creata “un’atmosfera di disagio senza precedenti”: per esempio, all’inizio della scorsa settimana quattro persone sono state trovate morte di fame e freddo davanti alla stazione di Musan. La città mineraria è stata già uno dei simboli delle difficoltà del Paese: anni fa, proprio davanti alla stazione, crollò per il vento una gignatografia che raffigurava Kim Il-sung e Kim Jong-il. Era la festa del Giorno del Sole, e qualcuno la lesseuna premonizione. A luglio, il governo centrale aveva deciso la distribuzione di razioni speciali di cibo, aprendo le riserve ai cittadini della regione – tanto erano serie le difficoltà. Più recentemente, a inizio novembre, tre funzionari statali sono stati arrestati perché avevano provato a mettersi in proprio per ...