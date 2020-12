Kim Basinger compie 67 anni | bella | bionda e… ancora sexy

Leggi su vanityfair

(Di martedì 8 dicembre 2020) Come si fa a essere seducenti (molto seducenti) per sempre? Chiedetelo a Kim Basinger. I suoi capelli fanno girare ancora la testa, sui red carpet e oltre. Quel biondo luminoso nella nuance camomilla o color grano secondo il decennio, mai messo in un angolo, illuminato più o meno all’occorrenza e sfoggiato su chiome leonine, raccolti scomposti, lisci voluminosi, pettinature bon ton, frange perfette alla Brigitte Bardot. Dagli anni ’80, da quando cioè è stata consacrata sex symbol con il film cult «9 settimane e mezzo» (l’immagine di lei che fa lo striptease con la sottoveste in seta e la spallina abbassata, mentre si scioglie lo chignon sulle note di You can leave you hat on di Joe Cocker, è tra le più potenti e famose della storia della cinematografia), a oggi, che è tra le muse della campagna Miu Miu Icons 2021. Kim Basinger nella campagna Miu Miu Holiday 2021