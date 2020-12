Kate Middleton in rosso perfetta per il Natale incanta come sempre (FOTO)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 8 dicembre 2020) Nel Regno Unito si parla davvero di tutto in questi giorni: dal vaccino per il covid 19, con la prima donna vaccinata poche ore fa, alle manifestazioni dei no vax che non vogliono farlo…Ma c’è anche la famiglia reale, che cerca di tornare a brillare, dopo le polemiche generate dalla distribuzione su Netflix della quarta stagione di The Crown. Per fortuna della famiglia reale fanno parte anche William e. E la duchessa di Cambridge salasciare il segno. Questa volta sceglie un look natalizio per stupire nel suo viaggio nel Regno Unito al fianco di William. Il Duca e la Duchessa di Cambridge sono arrivati al Castello di Cardiff per celebrare il “al Castello” con gli studenti della Cardiff University, della Cardiff Metropolitan University e della University of South Wales e per conoscere alcune ...