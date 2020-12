Juventus Women, la rifinitura in vista del match di Champions League contro il Lione – VIDEO (Di martedì 8 dicembre 2020) Allenamento Juventus Women: rifinitura per le bianconere sul campo dell Juventus Training Center di Vinovo – VIDEO La Juventus Women scende in campo per l’allenamento alla vigilia della Champions League. I primi 15 minuti della rifinitura sono aperti ai media. Domani pomeriggio la squadra di Rita Guarino affronterà il Lione: sul campo di Vinovo, la squadra lavora per preparare al meglio il big match di Champions. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Allenamentoper le bianconere sul campo dellTraining Center di Vinovo –Lascende in campo per l’allenamento alla vigilia della. I primi 15 minuti dellasono aperti ai media. Domani pomeriggio la squadra di Rita Guarino affronterà il: sul campo di Vinovo, la squadra lavora per preparare al meglio il bigdi. Leggi su Calcionews24.com

