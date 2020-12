Juventus | si aggrava la situazione sul caso Suarez | “i bianconeri hanno ostacolato l’indagine”

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 8 dicembre 2020) Laè concentrata su campionato e Champions League con l’obiettivo di raggiungere il risultato più importante. Ma nel frattempo deve fare i conti con unspinoso, quello che riguarda l’attaccante. Nel mirino è finito l’esame ‘farsa’ svolto presso l’università di Perugia, l’uruguaino ha provato a ricevere la cittadinanza italiana per permettere il trasferimento alla. La trattativa poi non è andata in porto e l’ex Barcellona si è trasferito all’Atletico Madrid. Larischia grosso, anche Paratici è indagato. L’accusa allaPhoto by Aitor Alcalde/Getty Images“Sussistono fondati dubbi che i rappresentanti della Juve abbiano potuto avere contezza, nel lasso temporale dall’8 al 14 settembre, di questo procedimento e delle attività tecniche in ...