Juventus, Pirlo: “Siamo rimasti quelli del secondo tempo contro il Torino” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Una Juventus pressoché perfetta demolisce il Barcellona. I bianconeri cancellano i catalani con un netto 3-0 e volano agli ottavi di finale da primi del girone.caption id="attachment 1046225" align="alignnone" width="1024" Pirlo (Getty Images)/captionLE PAROLE DI PirloIl tecnico Andrea Pirlo analizza la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Era importante per noi e il nostro cammino continuare il secondo tempo del derby. Quando c'è questa concentrazione i valori in campo si vedono. Avevamo preparato la partita per avere una superiorità in mezzo al campo. Sapevamo che facevano fatica a prendere gli inserimenti. I giocatori sono stati bravissimi a sfruttare ogni occasione. Ronaldo ci teneva a fare una gran partita contro il suo grande rivale Messi. Quando ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Unapressoché perfetta demolisce il Barcellona. I bianconeri cancellano i catalani con un netto 3-0 e volano agli ottavi di finale da primi del girone.caption id="attachment 1046225" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/captionLE PAROLE DIIl tecnico Andreaanalizza la vittoria dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Era importante per noi e il nostro cammino continuare ildel derby. Quando c'è questa concentrazione i valori in campo si vedono. Avevamo preparato la partita per avere una superiorità in mezzo al campo. Sapevamo che facevano fatica a prendere gli inserimenti. I giocatori sono stati bravissimi a sfruttare ogni occasione. Ronaldo ci teneva a fare una gran partitail suo grande rivale Messi. Quando ...

juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - juventusfc : ???? Le parole di Mister @Pirlo_official e di @bonucci_leo19 sono qui ?? - romeoagresti : #Juventus: Buffon in porta. Cuadrado, Bonucci, Danilo e Alex Sandro la difesa provata oggi da Pirlo. Possibile turn… - Jovestinho : 0 a 3, a Barcellona. Questo è lo spirito giusto x affrontare le partite. Un grande passo in avanti, bravo #Pirlo, b… - sportli26181512 : Pirlo raggiante: 'Partita perfetta, ora recuperiamo in campionato': Pirlo raggiante: 'Partita perfetta, ora recuper… -