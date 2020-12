Juventus, Paratici e Nedved inibiti dal Giudice Sportivo: “Epiteti gravemente insultanti verso gli arbitri” (Di martedì 8 dicembre 2020) Juventus, Paratici e Nedved inibiti dal Giudice Sportivo, la motivazione è per epiteti gravemente insultanti, percepiti sul campo dal Direttore di gara L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 8 dicembre 2020)dal, la motivazione è per epiteti, percepiti sul campo dal Direttore di gara L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

ZZiliani : Pesanti insulti all’arbitro nel 2* t. di Juve-Toro. In coppia, come sempre ogni volta che la #Juventus fatica a par… - ZZiliani : Come avevamo scritto fin da subito. La #Juventus (#Paratici, Chiappero, Turco) ha organizzato l’esame-farsa di… - ZZiliani : Dall’indagine sull’«esame farsa» sostenuto da Luis #Suarez, emergono «gravi condotte di inquinamento probatorio pos… - serieAnews_com : Le conseguenze del #derby per la #Juventus ?? Il #GiudiceSportivo inibisce #Nedved e #Paratici ?? Per l'ex giocatore… - interismo1908 : RT @ZZiliani: Pesanti insulti all’arbitro nel 2* t. di Juve-Toro. In coppia, come sempre ogni volta che la #Juventus fatica a pareggiare o… -