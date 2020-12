John Lennon, la morte come negazione della pace | Memories (Di martedì 8 dicembre 2020) La morte di John Lennon è la storia di un susseguirsi di suoni inquietanti, una serie di 5 boati che seguono un richiamo. Il tutto esploso da una voce roca, alterata dal freddo e dalla follia, il fanatismo di chi preme il grilletto mentre porta con sé l’ultima copia di Double Fantasy e le pagine del Giovane Holden di J.D. Salinger, ossessioni. All’ingresso del Dakota Building di New York, quell’8 dicembre 1980, John Lennon e Yoko Ono stanno facendo ritorno a casa dopo una giornata di impegni. Alle 22:52 la città è fredda. Lo sportello dell’auto viene richiuso con il suo tonfo sordo e John Lennon, che ha già incantato il mondo con i Beatles e continua a farlo con i suoi dischi da solista, sta per raggiungere le scale. Ad attenderlo c’è un uomo, un ragazzo che qualche ... Leggi su optimagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Ladiè la storia di un susseguirsi di suoni inquietanti, una serie di 5 boati che seguono un richiamo. Il tutto esploso da una voce roca, alterata dal freddo e dalla follia, il fanatismo di chi preme il grilletto mentre porta con sé l’ultima copia di Double Fantasy e le pagine del Giovane Holden di J.D. Salinger, ossessioni. All’ingresso del Dakota Building di New York, quell’8 dicembre 1980,e Yoko Ono stanno facendo ritorno a casa dopo una giornata di impegni. Alle 22:52 la città è fredda. Lo sportello dell’auto viene richiuso con il suo tonfo sordo e, che ha già incantato il mondo con i Beatles e continua a farlo con i suoi dischi da solista, sta per raggiungere le scale. Ad attenderlo c’è un uomo, un ragazzo che qualche ...

