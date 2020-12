John Lennon, 40 anni fa la morte: il racconto delle sue ultime ore (Di martedì 8 dicembre 2020) L’8 dicembre 1960, Mark Chapman uccideva con 5 colpi di pistola John Lennon a New York, mentre rientrava a casa con Yoko Ono. (Photo by Central Press/Getty Images)“I was shot…” disse John Lennon mentre sanguinante raggiungeva la guardiola di sicurezza: saranno le sue ultime parole prima di perdere i sensi. Sono passati 40 anni dal quel tragico 8 dicembre 1960, quando Mark Chapman, una guardia giurata, colpì a morte uno dei fondatori dei Beatles e icona del movimento pacifista davanti la sua abitazione. La leggenda della musica morirà poco dopo in ospedale, aveva solo 40 anni. Leggi anche -> Bambina di 4 mesi muore in ospedale: padre accusato di tentato omicidio 40 anni fa moriva John ... Leggi su ck12 (Di martedì 8 dicembre 2020) L’8 dicembre 1960, Mark Chapman uccideva con 5 colpi di pistolaa New York, mentre rientrava a casa con Yoko Ono. (Photo by Central Press/Getty Images)“I was shot…” dissementre sanguinante raggiungeva la guardiola di sicurezza: saranno le sueparole prima di perdere i sensi. Sono passati 40dal quel tragico 8 dicembre 1960, quando Mark Chapman, una guardia giurata, colpì auno dei fondatori dei Beatles e icona del movimento pacifista davanti la sua abitazione. La leggenda della musica morirà poco dopo in ospedale, aveva solo 40. Leggi anche -> Bambina di 4 mesi muore in ospedale: padre accusato di tentato omicidio 40fa moriva...

Radio3tweet : Per il suo talento e per l'impertinenza vulnerabile, per il pacifismo e per la sua chitarra inconfondibile. Le mill… - Corriere : John Lennon 40 anni fa l’assassinio: quattro ragioni per cui non riusciamo a dimenticarcene - beppesevergnini : John Lennon, 40 anni fa. Quattro ragioni per cui non riusciamo a dimenticarcene. @corriere - M_arioC : RT @Agenzia_Ansa: Quarant'anni fa, l'8 dicembre 1980 veniva ucciso John Lennon, colpito a morte da quattro colpi sparati da Mark Chapman me… - commentocose_ : RT @buffy_29: L'8 dicembre 1980 a New York veniva ucciso John Lennon. Il mondo quel giorno non perse solo un immenso artista ma perse anche… -