John Lennon, 40 anni dopo la sua morte ci insegna ancora l'arte della pace (Di martedì 8 dicembre 2020) New York, Upper West Side. Era l'8 dicembre del 1980: cinque colpi di pistola uccisero John Lennon di fronte al portone del suo palazzo sulla 72esima strada, il Dakota Building. Erano le 22:50. "I was shot…", sono state le sue ultime parole, pronunciate mentre si trascinava di fronte al portone. Cinque colpi alla schiena sparati da un fan ossessionato, Mark David Chapman, un giovane di venticinque anni nato in Texas che soffriva di disturbi psichiatrici. "Lo sai che cosa hai fatto?", gli chiese subito il custode. "Sì, ho appena sparo a John Lennon". Poche parole, fredde, dette prima di sedersi a leggere "Il giovane Holden" intanto che aspettava l'arrivo della polizia. Proprio di fianco a Lennon, mentre moriva tra le braccia di sua moglie.

