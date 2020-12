Ischia Napoli – Tragico incidente giovane 23enne lotta fra la vita e la morte

(Di martedì 8 dicembre 2020) Ansia e preoccupazione per le condizioni di salute di V.C, un ragazzo di appena 21 anni originario di Forio caduto mentre in sella al suo motorino stava percorrendo la strada tra Sant’Antuono e Campagnano. All’arrivo dei soccorsi le sue condizioni sono apparse subito gravi tanto che è stato necessario il trasferimento presso il reparto di

Agenzia ANSA

Ancora difficoltà per i collegamenti marittimi per le isole partenopee a causa del perdurare di condizioni meteo avverse; per Ischia e Procida sono attualmente sospese infatti tutte le corse degli ali ...Diversi comuni della Campania dicono no alla riapertura delle scuole: Torre del Greco, San Giorgio a Cremano, Barano d’Ischia, ma anche Somma ...