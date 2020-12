Inter, Vidal out per la Champions League (Di martedì 8 dicembre 2020) Risonanza magnetica per il centrocampista dell'Inter Arturo Vidal dopo il problema riscontrato nella gara di sabato contro il Bologna. Per il centrocampista cileno risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno dopo giorno. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 8 dicembre 2020) Risonanza magnetica per il centrocampista dell'Arturodopo il problema riscontrato nella gara di sabato contro il Bologna. Per il centrocampista cileno risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno dopo giorno. ITA Sport Press.

