Inter-Shakhtar Donetsk domani in tv in chiaro? Canale | orario e come vederla in diretta streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 8 dicembre 2020) A San Siro l’si gioca le ultime chance di passaggio del turno nel match contro loche mette fine alla fase a gironi della Champions League 2020/2021. Obbligatorio vincere per i ragazzi di Conte che dovranno poi vedere al risultato di Madrid dove un pareggio tra Real e Borussia Mönchengladbach potrebbe essere fatale. L’incontro, in programma mercoledì 9 dicembre alle ore 21:00, sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno, oltre che insulla piattaforma Sky Go, non è prevista la trasmissione in. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.