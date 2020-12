Inter-Shakhtar Donetsk, Conte: “Vidal non è a disposizione, difficoltà a centrocampo” (Di martedì 8 dicembre 2020) “Vidal non è disponibile per la partita di domani, rischiarlo significherebbe allungare tempi di recupero e in quella zona non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo vincere contro lo Shakhtar. Abbiamo problemi nel fare la formazione, nelle difficoltà dovremo esaltarci. La situazione a centrocampo non è delle migliori, cercherò di fare le scelte migliori per l’Inter, domani vedrete”. Lo ha detto Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia di Inter-Shakhtar Donetsk, match della sesta giornata dei gironi di Champions League. Il tecnico dei nerazzurri dunque conferma le difficoltà in mezzo al campo dove sicuramente mancheranno Vidal e Barella. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 dicembre 2020)non è disponibile per la partita di domani, rischiarlo significherebbe allungare tempi di recupero e in quella zona non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo vincere contro lo. Abbiamo problemi nel fare la formazione, nelledovremo esaltarci. La situazione a centrocampo non è delle migliori, cercherò di fare le scelte migliori per l’, domani vedrete”. Lo ha detto Antonionella conferenza stampa alla vigilia di, match della sesta giornata dei gironi di Champions League. Il tecnico dei nerazzurri dunque conferma lein mezzo al campo dove sicuramente mancheranno Vidal e Barella. SportFace.

